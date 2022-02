Autofahrerin in Horgau verwechselt Gas und Bremse

Eine 46-Jährige gerät beim Rangieren auf einem Parkplatz in Horgau neben die Straße. Vor lauter Schreck verwechselt sie die Pedale und kracht gegen eine Hauswand.

Das Gaspedal mit der Bremse hat am Donnerstag eine Autofahrerin in Horgau verwechselt. Die Frau wollte um 16.55 Uhr mit ihrem Opel auf einem Parkplatz an der Augsburger Straße einparken.

Unfall in Horgau: 1000 Euro Schaden

Beim Rangieren geriet die 46-Jährige laut Polizei etwas neben dem Parkplatz. Vor lauter Schreck verwechselte sie bei der Korrektur die beiden Pedale und gab leicht Gas. Daraufhin krachte sie gegen eine Hauswand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. (thia)