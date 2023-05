Badeenten schwimmen in Horgau um die Wette

Horgau sucht die schnellste Badeente. Am Freitagabend startet das Quietscheenten-Rennen an der Roth. Wer mitmachen möchte, sollte sich beeilen.

In der Roth bei Horgau schwimmen wieder Quietscheenten um die Wette. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr und in den Jahren vor Corona, veranstaltet die SpVgg Auerbach/Streitheim am Freitagabend, 12. Mai, um 18 Uhr das siebte Entenrennen in und an der Roth.

Badeenten-Renn in Horgau am Freitag, 12. Mai

Das Ziel wird wieder an der Rothbrücke beim Brachflecken (Nähe Hotel Platzer) sein. Hier treffen sich auch die Käufer von rund 600 Rennenten mit der Bezeichnung "Speedy“ und werden diese gemeinsam 500 Meter oberhalb des Zieles zu Wasser lassen. Erwerben kann man die Enten im Vorverkauf zum Preis von vier Euro bei allen Vorstandsmitgliedern, den Betreuern und Trainern und beim Versicherungsbüro Kohler in Auerbach, Ulmer Str.3. Auskünfte erteilt auch Organisatorin Mirijam Hempp unter der Telefonnummer 0157/56347352.

Auf die Besitzer der 25 Enten, die als Erste im Ziel ankommen, warten Sach- und Geldpreise als Belohnung. Durch das große Interesse wird auch die Jugendarbeit der SpVgg Auerbach/Streitheim ein Gewinner sein. Der Verein bewirtet die Teilnehmenden und Zuschauenden mit Speis und Trank. Etwaige Restmengen von Rennenten, die noch vorrätig sind, werden am Ziel vor der Veranstaltung an Spätentschlossene verkauft. Die SpVgg bittet darum, die Enten nach Zieleinlauf mit nach Hause zu nehmen. (koh)

