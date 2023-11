75-Jährige kommt mit ihrem Auto bei Horgau-Bahnhof von der Straße ab

Die Frau leicht verletzt, der Wagen wohl ein Totalschaden. Die Polizei vermutet, dass die 75-Jährige aus Unachtsamkeit gegen einen Zaum fuhr.

Eine 75-jährige Frau ist am Freitag bei einem Unfall Höhe Horgau-Bahnhof verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war die Frau mit ihrem Auto kurz vor 16 Uhr von der Ampel-Kreuzung Staatsstraße 2510/Kreisstraße A5 kommend in Fahrtrichtung Horgau-Bahnhof unterwegs. Die Polizei vermutet, dass ihr Auto auf halber Strecke infolge von Unachtsamkeit zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn kam, bis es schließlich in einen Zaun fuhr. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie hatte einen Schock sowie ein Schleudertrauma erlitten. Die Fahrzeugfront des Wagens wurde komplett beschädigt. Die Polizei schätzt, dass der Wagen einen Totalschaden hat. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Horgauergreut war mit elf Helfern vor Ort. (AZ)