Bahnstrecke Augsburg-Ulm: "Landschaftsschützend ist der Ausbau der Bestandsstrecke"

Plus Bei der jüngsten Sitzung des Horgauer Gemeinderats ging es um die Pläne der Bahn und die neue Bürgerinitiative dagegen. Doch das war nicht das einzige Thema.

In Horgau wünscht sich kaum einer eine neue Bahnlinie entlang des Orts. Stattdessen setzt man dort auf den Ausbau der Bestandsstrecke, wie bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wieder deutlich wurde. Im Zusmarshausener Ortsteil Wollbach fand die Gründungsversammlung einer Bürgerinitiative statt, an der auch Bürgermeister Hafner sowie Gemeinderatsmitglied Martin Hildensperger (BV) anwesend waren. "Die Wollbacher Bürgerinitiative soll alle Gemeinden im westlichen Landkreis umfassen, um die Bahn dahin zu bewegen, die Bestandsstrecke auszubauen", sagte Hafner.