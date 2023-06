Baum kracht zwischen Biburg und Horgau vor ein Motorrad

Direkt vor einem fahrenden Motorrad ist ein Baum am Montag auf der Ulmer Straße in Biburg gestürzt. Der 35-Jährige war dort gegen 17.50 Uhr mit seiner Kawasaki unterwegs. Vor Horgau fiel laut Polizei aufgrund des Unwetters plötzlich der Baum auf die Straße. Der 35-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er stürzte und zog sich Prellungen zu. Mit dem Rettungsdienst wurde er in die Universitätsklinik nach Augsburg eingeliefert. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (thia)