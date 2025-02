Zu viel Alkohol getrunken hatte ein Autofahrer, den die Polizei am Montag gegen 23 Uhr in Horgau kontrollierte. Nach Angaben der Beamten wurde der 58-Jährige am alten Horgauer Bahnhof aus dem Verkehr gezogen. Ein Alkoholtest ergab demnach den Wert von 0,84 Promille. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und kassierte eine Anzeige. (kinp)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Horgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis