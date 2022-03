Horgau-Bieselbach

vor 49 Min.

Am Aschermittwoch isst der Schwabe gerne Saiblinge

Frisch gefangen wurden diese Fische in Horgau traditionsgemäß am Aschermittwoch geräuchert.

Plus Warum der Aschermittwoch für Fischhändler aus der Region besonders wichtig ist und was Kunden der Forellenzucht besonders schätzen.

Von Moritz Winkler

"Am Aschermittwoch ist alles vorbei", so heißt es in einem berühmten Karnevalslied. Für gläubige Christen beginnt an diesem Tag die Fastenzeit. Auf den Teller kommt dann traditionell kein Fleisch, sondern Fisch. Für Carsten Lange, Inhaber der Rothal-Forellenzucht in Bieselbach bei Horgau, ist der Mittwoch nach dem Fasching folglich einer der wichtigsten Tage des Jahres.

