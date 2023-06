Horgau

Bürgermeister aus Horgau: "Seit Jahrzehnten bemühen wir uns um Verkehrsberuhigung"

Die hohe Verkehrsbelastung in den kleinen Ortsteilen in Auerbach und Horgauergreut ist ein Dauerthema in der Gemeinde.

Plus Seit mehr als zehn Jahren ist Thomas Hafner Bürgermeister in Horgau. Zur Halbzeit der aktuellen Amtsperiode spricht er über aktuelle Baustellen und anstehende Projekte.

Von Philipp Kinne

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was - außer Corona - fällt Ihnen als wichtiges Ereignis für die Gemeinde ein?



Thomas Hafner: Wichtige Ereignisse für die Gemeinde waren sicher die Fertigstellung der Dorferneuerung Horgau, die Errichtung des Rothauparks, die Erweiterung des Gewerbegebietes, die Planung und der Baubeginn des neuen Baugebietes in Auerbach, die Errichtung des Hackschnitzelheizkraftwerkes mit dem Anschluss der gemeindlichen Gebäude und ca. 35 Privathäusern. Auch die Errichtung des Ärztehauses war ein kleiner Meilenstein. Darüber hinaus waren die Eröffnung des Regionalladens und Dorfkaffees „Herzstück“ sowie die Eröffnung von Sabs Cafe deutliche Verbesserungen der Infrastruktur. Des Weiteren sind auf der Sportanlage eine Tribüne und in Auerbach ein weiterer Wasserspielplatz entstanden. Der Bau eines Regenrückhaltebeckens für die Kanalentlastung Horgauergreut und einige Maßnahmen aus dem Projekt "boden:ständig" wurden ebenfalls umgesetzt.

Horgaus Bürgermeister Thomas Hafner. Foto: Hafner

Im Rückblick auf die drei Jahre: Was ist ihre positivste Erinnerung?



Thomas Hafner: Positiv bleiben ja oft die ideellen Dinge im Gedächtnis. Deshalb hat es mich besonders gefreut, dass das Vereinsleben und insbesondere unser Christkindlmarkt wieder großartigen Anklang gefunden haben. Äußerst erfreulich war auch, dass wir wieder einen besonders netten Pfarrer erhalten haben.

