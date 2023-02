Bürgermeister in Horgau: „Windkraft ist eine gute Sache“

Plus Wie viele Kommunen im Augsburger Land stellt sich aktuell auch Horgau die Frage: Wo könnten neue Windräder gebaut werden? Für den Bürgermeister gibt es einige Bedingungen.

„Windkraft ist eine gute Sache“, meint Horgaus Bürgermeister Thomas Hafner. Allerdings sollten die riesigen Anlagen dort aufgestellt werden, wo sie am wenigsten stören. Und: Die Bevölkerung vor Ort sollte einen Nutzen von der Windkraft haben, beispielsweise durch Beteiligung oder dass sie Strom über den Anbieter günstiger beziehen kann. "Wenn wir nichts unternehmen, besteht die Gefahr, dass Windräder oder Photovoltaikanlagen genau dort entstehen, wo wir sie nicht möchten und die Gemeinde beziehungsweise ihre Einwohner keinen Nutzen davon haben", so der Bürgermeister.