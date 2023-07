Horgau

Bürgermeister zu Vandalismus in Horgau: "Was ist das für ein uncooles Verhalten?"

Plus Scherben im Sandkasten, Müll auf dem Schulhof, eine zerstörte Sitzbank: Horgaus Bürgermeister Thomas Hafner ist stinksauer und richtet sich mit einem Appell an die Jugend.

"Wir waren alle mal jung", sagt Horgaus Bürgermeister Thomas Hafner. Wenn dieser Satz fällt, kann man in der Regel davon ausgehen, dass er mit einem „aber“ fortgeführt wird. So auch in diesem Fall. Denn bei allem Verständnis dafür, dass die Jugend gerne auf öffentlichen Plätzen feiert, habe die Gemeinde inzwischen ein echtes Problem. Es geht um Scherben auf dem Spielplatz, herausgerissene Pflanzen auf dem Schulhof und eine zerstörte Sitzbank. "Was ist das für ein uncooles Verhalten?", fragt der Rathauschef.

Emotionaler Appell wegen Vandalismus in Horgau

In einem emotionalen Appell wendet er sich an diejenigen, die dafür verantwortlich sein sollen. Hafner geht davon aus, dass es Jugendliche sind, die in den vergangenen Tagen und Wochen eine Menge Müll produziert und vereinzelt Sachbeschädigungen begangen haben. Zumindest habe man in jüngster Vergangenheit häufiger Jugendgruppen auf den Plätzen gesehen, an denen es später mehr als unordentlich aussah.

