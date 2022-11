Casino-Club abgerissen: Viele haben Erinnerungen an die legendäre Disco

Der in den 1980er-Jahren legendäre Casino-Club am alten Horgauer Bahnhof ist endgültig Geschichte. Unsere Leserinnen und Leser erinnern sich an unvergessliche Partynächte.

Es war die Zeit, in der es noch Tanzpausen gab. Eine Maß Goiß für 4,80 Mark nach der anderen ging damals über den Tresen. Zu späterer Stunde gab es Leberkässemmel oder halbe Hähnchen. Der Casino-Club in Horgau war eine Institution. Ihren Höhepunkt erreicht sie in den 1980er-Jahren als Stars wie Falco Menschen aus der ganzen Region in die legendäre Disco am alten Horgauer Bahnhof brachten. Schon seit Jahrzehnten ist der Nachtclub Geschichte. Nun ist auch das markante Gebäude verschwunden. Was bleibt sind unzählige Erinnerungen an lange Partynächte.

"Was haben wir im Casino an Party gefeiert"

In den sozialen Netzwerken hat die Nachricht des Abrisses für viele Reaktionen gesorgt. "Was haben wir im Casino an Party gefeiert", schreibt eine Leserin: "Das waren noch Zeiten." Eine andere kommentiert: "Lange her. Tolle Zeit. Eigentlich echt schade." Schon mit 14 Jahren, sei er zum ersten Mal dort gewesen, schreibt ein anderer Nutzer nostalgisch. Viele betonen, dass sie damals unvergessliche Partys im Horgauer Casino-Club feierten. Etwas wehmütig liest sich dieser Kommentar: "Tja das ist der Lauf der Zeit, die Enkel-Generation vertreibt sich eben anderswo die Zeit..."

11 Bilder Der Horgauer Casino-Club im Wandel der Zeit Foto: Elisabeth Rennig

Aus dem ehemaligen Casino-Club in Horgau werden neue Wohnungen

Dass das Schicksal der ehemaligen Kult-Disco in Horgau kein Einzelfall ist, zeigt ein weiterer Kommentar. Eine Nutzerin listet andere Beispiele auf: Das Marco Polo in Langenneufnach, das Vanessa in Ziemetshausen, das Old Man in Dinkelscherben - allesamt Geschichte. Tatsächlich finden sich auch aktuell einige ehemalige Wirtshäuser oder Lokale, die für neue Bauprojekte weichen müssen. Auf dem Gelände des ehemaligen Casino-Clubs in Horgau entsteht nun neuer Wohnraum. Geplant sind elf Wohneinheiten. Die Wohnungen mit etwa fünf Zimmern stehen für mehr als 600.000 Euro zum Verkauf. Der Tanzpalast in Horgau ist damit endgültig Geschichte. "Was bleibt, ist die Erinnerung an eine wundervolle unbeschwerte Jugend", fasst es eine der Kommentierenden bei Facebook zusammen.

