Comedian "Der Addnfahrer" kommt nach Horgau

Bekannt wurde der Comedian und Kabarettist Der Addnfahrer im Internet. Bei Instagram und Facebook folgen ihm Hunderttausende. Nun kommt er in die Rothtalhalle nach Horgau. Wir verlosen fünfmal zwei Karten für die Vorstellung am Samstagabend in der Rothtalhalle.

Der Addnfahrer mit Hut und orangefarbenen Hosenträgern

Der 28-jährige Comedian aus dem Landkreis Bad Tölz steht seit Herbst 2019 mit seinem ersten eigenen Programm "S' Lem is koa Nudlusbbn" auf der Bühne. Seine Karriere in den sozialen Medien begann 2015 mit einem einfachen Video, das er aus Spaß mit einem guten Freund gedreht hatte. Daraus erwuchs in kurzer Zeit eine Fangemeinde und eigene Marke: der Addnfahrer mit Hut und orangefarbenen Hosenträgern. Sein bekanntestes Video "Dr. Sommer" erreichte nach eigenen Angaben bisher über 15 Millionen Menschen.

"S 'Lem is koa Nudslubbn" als Programmtitel verspricht, Geschichten aus einem "baorischen" Leben von der Kindheit und Jugend bis zum Urlaub in Thailand mit der ersten festen Freundin. Und Dr. Sommer darf natürlich auch nicht fehlen. Neben seinem Kabarettprogramm macht der Comedian auch noch Musik. Gemeinsam mit dem österreichischen Produzenten-Duo Harris & Ford nahm der Addnfahrer 2019 den Song "Hard, Style and Volksmusik" auf.

So können Sie Karten für die Show in Horgau gewinnen

Seine Show am Samstagabend, 23. Juli, in Horgau beginnt um 20 Uhr in der Roththalhalle. Karten gibt es an allen bekannten VVK-Stellen der Region sowie online unter www.eventim.de und bei Ticket.io unter addnfahrer.ticket.io. Mit etwas Glück können Sie bei uns fünfmal zwei Karten gewinnen. Dafür schreiben Sie bitte eine kurze E-Mail mit dem Stichwort "Addnfahrer" an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Die Gewinner werden von unserer Redaktion benachrichtigt. (AZ)