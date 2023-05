Crafter-Fahrer überschlägt sich bei Horgau und muss notoperiert werden

Ein 51-Jähriger kommt mit seinem VW-Crafter zwischen Biburg und Horgau von der Straße ab und überschlägt sich. Dabei wird er im Führerhaus eingeklemmt.

Überschlagen hat sich der 51-jährige Fahrer eines VW Crafter am Montagmorgen auf der Staatsstraße zwischen Biburg und Horgau. Dabei wurde der Mann eingeklemmt und konnte erst durch die Feuerwehr schwer verletzt aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Der 51-Jährige war 6.10 Uhr in einer Rechtskurve zu Beginn des Waldgebietes aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort geriet er mit seinem Crafter laut Polizei auf die Leitplanke und überschlug sich. Das Fahrzeug kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer war allerdings so massiv eingeklemmt, dass ihn erst Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreien konnten. Schwer verletzt wurde der Mann zur Behandlung in die Universitätsklinik eingeliefert und musste notoperiert werden. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nicht mehr. Die Feuerwehren von Horgau, Horgauergreut, Biburg und Zusmarshausen waren mit 35 Kräften vor Ort. Die Straße war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Am Crafter entstand Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. (thia)