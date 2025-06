CSU-Ortsverband Horgau ehrt langjährige Mitglieder

Es war als Stadelfest im Kohlerstadl in Auerbach geplant. Doch aufgrund der lauen Nachttemperaturen fand das Fest kurzfristig im Hof vor dem Stadel statt. Dazu konnte Vorsitzender Dominik Mesch vom CSU-Ortsverband Horgau zahlreiche Besucher aus allen Ortsteilen begrüßen. Unter ihnen auch den stellvertretenen Landrat Hubert Kraus sowie die Gemeinderäte der CSU, Stefan Reitmayer (BV) und Martin Trautwein( SPD). Auch Pfarrer Ludwig Michale und Ehrenvorsitzende Marthild Wehrle von der Kreis-Frauen-Union waren gekommen sowie die beiden stellvertretene Kreisvorsitzenden Eva Ranke (Astetten) und Silke Behrens (Stadtbergen).

Zahlreiche Ehrungen

Im Laufe des Abends entwickelten sich an den vollbesetzten Tischen und Bänken viele Gespräche, die nicht nur politischer Natur waren. Vorsitzender Mesch konnte gemeinsam mit Landratsstellvertreter Kraus auch Ehrungen durchführen. Für 50-jährige CSU-Mitgliedschaft erhielt Anton Kraus eine Urkunde, ebenso Mathilde Wehrle für 40 Jahre Zugehörigkeit zur CSU. Zum ersten Mal in der Ortsverbandsgeschichte überreichte Mesch auch Urkunden für vorbildliche Mitarbeit in der Partei. So wurde Gründungsmitglied Johann Kohler für 50 Jahre ehrenamtliches Wirken in der Vorstandschaft und Ulrich Mayr, der 20 Jahre Vorsitzender des Ortsverbandes war, ausgezeichnet.

