Das Rothtalstadion in Horgau hat jetzt eine Überdachung

Wer in Horgau Leichtathleten sehen möchte, muss bei schlechtem Wetter nicht mehr im Regen stehen. Ein Teil der Sportanlage ist jetzt überdacht.

Sportler und Zuschauer müssen in Horgau nicht mehr im Regen sitzen. Denn an der Sportanlage gibt es nun eine neue Überdachung. Unter der Federführung der SpVgg Auerbach/Streitheim wurde in den vergangenen Monaten auf der Sportanlage Rothtal, ein Teil der Tribüne mit der Überdachung ausgestattet.

607 freiwillige Arbeitsstunden für das neue Dach

Diese hat eine Länge von 20 Metern und eine Ausladung von 6,25 Metern. Die entstandenen Baukosten teilen sich die Gemeinde Horgau, der Zweckverband Rothtal, der FC Horgau und die SpVgg Auerbach/Streitheim. Auch der Landkreis wird sich mit einem Zuschuss beteiligen. Außer den angefallenen Kosten wurden von beiden Vereinen insgesamt 607 freiwillige Arbeitsstunden erbracht. Im Zuge der Überdachung wurden nämlich auch die 45 Jahre alten Tribünenstufen saniert und mit neuen Sitzgelegenheiten ausgestattet, so unter anderem auch mit 182 Sitzschalen.

182 neue Sitzschalen auf dem Gelände in Horgau

Da die Vereinsfarben der Mitglieder des Zweckverbands für die SpVgg Auerbach blau und für den FC Horgau grün sind und das Gemeindewappen der Gemeinde blau/grün ist, boten sich diese Farben auch für die Sitze an. Mit dem aufgrund von Lieferschwierigkeiten bis auf Kleinigkeiten vollendeten Bau wurde ein langjähriger Wunsch vor allem von der SpVgg Auerbach/Streitheim erfüllt. Denn bei Sportveranstaltungen wie der Leichtathletik mussten die Sportlerinnen und Sportler oft während eines ganzen Wettkampftags völlig durchnässt auf der Tribüne sein. Das gehört zukünftig der Vergangenheit an wie auch das Sitzen in der prallen Sonne. (koh)