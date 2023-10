Horgau

Die Gemeinde Horgau feiert 40 Jahre Selbstständigkeit

Plus Mit einem großen Festakt in der Rothtahalle feiern die Horgauer ihr Jubiläum. Bürgermeister Thomas Hafner erzählt, was die Gemeinde für ihn besonders macht.

Seit 40 Jahren ist die Gemeinde Horgau selbstständig. Grund genug für eine große Feier in der Rothtalhalle. Bestens unterhalten wurden die vielen Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Organisationen in der Rothtalhalle beim Festakt. Auch Vertreter der Partnergemeinde Bundenthal aus Rheinland-Pfalz waren extra angereist. Sie hatten auf ihr Dorffest verzichtet und waren stattdessen nach Horgau gekommen.

Bürgermeister von Horgau appelliert: "Unterstützen Sie die Vereine"

In seiner mitunter launigen Begrüßungsrede betonte Bürgermeister Thomas Hafner, dass Horgau eine schöne Gemeinde mit einer stabilen Gemeinschaft ist. Das Miteinander und die Solidarität werden hier großgeschrieben, sagte er. „Wir sollten mit weniger Neid, weniger Sturheit und weniger Narzissmus aber mit mehr Achtsamkeit durchs Leben gehen.“ Auch unserer Redaktion schrieb nach einer Umfrage im vergangenen Jahr, dass sich Horgau als lebenswerteste Gemeinde in der Region auf Platz eins befindet. „Ich habe niemanden bestochen“, stellte der Bürgermeister richtig. Was Horgau wirklich hat, sei das Vereinsleben mit sehr vielen aktiven Mitgliedern, so Hafner. Sein Appell an die Bürgerschaft: „Unterstützen Sie die Vereine, denn nur so können sie wertvolle Jugendarbeit leisten.“

