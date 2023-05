Diebe stehlen Teil einer Leiter in Horgauergreut

In der Freinacht wird in Horgauergreut das verschiebbare Teil einer Leiter zum Maibaum verzogen. Von dort verschwindet es spurlos.

Hoch hinaus wollen offenbar einige Diebe in Horgauergreut. Die Unbekannten hatten in der Nacht vom Sonntag auf Montagnacht, 23.30 Uhr, im Bereich Grottenberg das verschiebbare Teil einer Leiter entwendet. Das Leiterteil wurde laut Polizei zunächst in der Freinacht von einem Privatanwesen zum Maibaum gebracht. Dort hatten es dann die Täter entwendet. Der Schaden liegt bei etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)