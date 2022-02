Horgau/Diedorf

vor 19 Min.

Herzstück: Dorfläden in Horgau und Diedorf stecken in der Corona-Krise

Plus Die beiden Geschäfte mit Produkten aus der Region sind ein Erfolg. Doch die Folgen der Pandemie machen dem Genossenschaftsprojekt zu schaffen. Das hat Folgen.

Von Philipp Kinne

Fünf Tage vor Beginn des ersten Lockdowns startete das Genossenschaftsprojekt. Seitdem gibt es in Diedorf einen Laden mit Bioprodukten aus der Region. Etliche Unterstützer fanden sich. Im vergangenen Sommer dann das zweite, deutlich größere Geschäft in Horgau. Ein weiteres Herzstück im Holzwinkel soll folgen. Doch aktuell läuft es nicht rund. Die Folgen der Pandemie setzen dem Projekt immer mehr zu. Nun wurden Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und die Öffnungszeiten verkürzt. "Wir müssen jetzt die Reißleine ziehen", sagt die Vorsitzende der Genossenschaft, Anja Dördelmann. Um wie geplant investieren zu können, fehlt aktuell das Geld. Mit einem neuen Modell will die Genossenschaft gegensteuern.

