Horgau

19:00 Uhr

Diese Themen beschäftigen die Menschen in Horgau

Plus Bei der Bürgerversammlung in Horgau wurde eine Reihe von Anträgen gestellt. Mit ihnen musste sich nun der Gemeinderat befassen. Welche Themen die Horgauer umtreiben.

Von Michaela Krämer

Von mehr Sauberkeit über neue Spielgeräte bis hin zum Thema Wasserversorgung - nach der Bürgerversammlung in Horgau gab es einige Anträge zu bearbeiten. Mit ihnen beschäftigte sich nun der Gemeinderat. Was die Menschen in der Gemeinde bewegte und welche Lösungen es dafür geben könnte, darüber wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung beraten.

