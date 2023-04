Eine sichere Haltestelle für den Horgauer Ortsteil Bieselbach

Die Einwohner in Bieselbach fühlen sich auf dem Weg zu ihrer Bushaltestelle nicht sicher. Das soll sich ändern. Außerdem gibt es eine Entscheidung zur Ganztagsschule.

Auf Wunsch von 27 Bürgerinnen und Bürgern soll im Ortsteil Bieselbach der Fußweg zur Haltestelle an der Staatsstraße 2510 verbessert und eine Unterstellmöglichkeit an der Haltestelle in Fahrtrichtung Zusmarshausen errichtet werden. Gewünscht wird ein Fußgängerbereich für die Mühlangerstraße bis hin zur Staatsstraße. Die Haltestelle ist laut Schreiben nicht sicher zu erreichen. "Derzeit müssen Fußgänger auf der falschen Seite zur Staatsstraße laufen, wenn man auf der beleuchteten Straßenseite gehen möchte. Personen, die die Busverbindung nach Zusmarshausen nutzen, stehen an der Staatsstraße ungeschützt und in Dunkelheit", steht darin.

Wie Bürgermeister Thomas Hafner erklärte, war bereits 2017 im Zuge der Brückenerneuerung ein Neubau der Straße mit begleitendem Geh- und Radweg sowie einer Fußgängerquerung und einem behindertengerechten Umbau der Bushaltestelle geplant. Doch die Grundstücksverhandlungen haben sich als schwierig erwiesen, somit konnte das knapp eine Million teure Projekt nicht verwirklicht werden. Nur die Rothbrücke mit Gesamtkosten in Höhe von rund 500.000 Euro konnte realisiert werden.

"Wenn es regnet, läuft niemand auf einem Kiesweg"

Hafner, der einen Fußweg durchaus für sinnvoll erachtet, schlug daher einen geschotterten Weg vor. Den lehnte die Mehrheit im Gremium jedoch ab. "Wenn es regnet, läuft niemand auf einem Kiesweg", sagte Zweiter Bürgermeister Walter Steinle (BV). Eine Überdachung in Fahrtrichtung Zusmarshausen sei aufgrund der geringen Anzahl der Fahrgäste und der kurzen Wartezeit im Vergleich zur Gehzeit bis zur Haltestelle nicht erforderlich, erklärte Thomas Hafner. "Die Schulbusse fahren sowieso alle in die Ortsmitte."

Anja Dördelmann (BU) kritisierte, dass Kinder und Jugendliche an dieser Haltestelle übersehen werden. "Sie müssen mit Handy und Taschenlampe Signale geben, sonst fährt der Bus einfach vorbei." Eine gewünschte Solarleuchte an der Nordseite der Staatsstraße könne durchaus nachträglich mit geringem Aufwand an den Haltestellenmasten befestigt werden, so der Bürgermeister. Mit Einführung des AktiVVo-Busses zum 1. Juni dürfte der Nahverkehr in der Region verbessert werden. Angefahren werden die Ortsteile Auerbach und Bieselbach.

Notlösung für offene Ganztagsschule in Horgau

Ganztagsschule Wie in der letzten Sitzung bereits deutlich gemacht wurde, liegen im Schuljahr 2023/24 für die offene Ganztagsschule bereits 90 Anmeldungen vor. Zu viele, sodass die Kinder für die Mittagsbetreuung nicht mehr in den bisherigen Räumlichkeiten untergebracht werden können. Bis ein eventueller Neubau steht, vergehen noch mindestens drei bis vier Jahre. Wie kann diese Zeit überbrückt werden?

Einer der Vorschläge war, dass das Stuhllager und der ehemalige Heizungsraum als Kantine ertüchtigt werden könnten. Diesen Vorschlag haben nun auch Vertreter des Landratsamts bei der Begehung befürwortet. "Damit hätten wir eine deutlich geringere Maßnahme, was die Kosten betrifft, auf den Weg gebracht." Ein Architekt soll jetzt Ideen für die Raumgestaltung ausarbeiten.

Rücktritt Günter Steer (Bündnis Umwelt)