Eltern ärgern sich über höhere Beiträge im Kindergarten

Plus Eltern müssen in Horgau für die Betreuung ihrer Kinder bald mehr bezahlen. Für Zoff sorgt vor allem der Umstand, dass dieser Beschluss nicht vorher kommuniziert wurde.

Überhaupt nicht glücklich ist der Elternbeirat in Horgau über die Gebührenerhöhung im Kindergarten St. Martin. Dabei geht es weniger um die Erhöhung selbst, sondern um die Tatsache, dass der Elternbeirat bisher im Vorfeld angehört wurde, wenn eine Erhöhung ins Haus stand. Diesmal war das offenbar anders.