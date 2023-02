Eltern müssen für Betreuung ihrer Kinder in Horgau mehr bezahlen

Plus Weil das Personal mehr Lohn bekommen soll und die Gemeinde höhere Stromrechnungen hat, werden die Gebühren für den Kindergarten und die Sporthalle angehoben.

Ab September werden die Kindergartengebühren in Horgau um etwa acht Prozent erhöht. Grund dafür sind laut der Gemeinde die Lohnforderungen von der Gewerkschaft von zehn Prozent sowie die massiven Preissteigerungen bei Gas und Strom. „Hier haben sich die Preise verdoppelt“, sagt Bürgermeister Thomas Hafner. „Es wird auch schwierig werden, mit acht Prozent diese Positionen aufzufangen.“