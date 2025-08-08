Icon Menü
Horgau: Falsche Überweisung gestoppt

Horgau

Falsche Überweisung gestoppt

Unbekannte versuchen, mit den Daten einer Frau aus Welden an Geld zu kommen. Die Polizei ermittelt.
    Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchten bereits Ende Juli unbekannte Täter mittels eines gefälschten Überweisungsträgers Geld zu ergaunern. Sie stellten einen Überweisungsträger mit den Daten einer Frau aus Welden aus. Es sollte ein mittlerer dreistelliger Betrag an eine bisher unbekannte Frau überwiesen werden. Der Überweisungsträger ging bei der Raiffeisenbank Horgau ein. Aufmerksamen Mitarbeitern der Bank kam der Überweisungsträger jedoch verdächtig vor. Die Überweisung wurde nicht ausgeführt. Die Polizei Zusmarshausen stellte bei Recherchen fest, dass bayernweit bereits mehrere gleichgelagerte Fälle angezeigt wurden. (kinp)

