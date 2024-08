Festnahme in Horgau: Mann geht mit Hammer auf 60-Jährigen los

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 48-Jährigen in Horgau vorübergehend festgenommen. Zuvor soll es zwischen dem 48-Jährigen und einem 60-Jährigen in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Gegen 20.20 Uhr eskalierte der Streit offenbar. Hierbei soll der 48-Jährige mit einem Messer und einem Hammer auf den 60-Jährigen losgegangen sein. Der 60-Jährige und der 48-Jährige wurden leicht verletzt, berichtet die

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 48-Jährige am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Anschließend wurde der mutmaßliche Angreifer wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen. (kinp)