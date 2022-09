Forstbetriebsgemeinschaft weiht neue Zentrale ein

Was der Neubau in Horgau mit dem Klimawandel zu tun hat und worüber sich der Vorsitzende Anton Kraus enttäuscht zeigte.

„Jetzt habe ich ein Problem, ich habe nämlich das falsche Buch dabei“, so Pfarrer Reinfried Rimmel am Anfang der Segnung des neuen Bürogebäudes mit Halle der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Augsburg-Nord augenzwinkernd. Doch die Segnung musste nicht verschoben werden, denn sein Amtskollege von der evangelischen Kirche, Dekan Matthias Schrank, half mit seinem Buch aus und so segneten beide Geistliche anschließend den Neubau. In ihren Segnungsworten baten sie, dass immer ein Schutzengel die Beschäftigten und die 1200 Mitglieder bei der gefährlichen Waldarbeit schützen solle. Unser Planet muss bewohnbar bleiben, deshalb muss auch die Schöpfung Wald in seiner Vielfalt erhalten bleiben, appellierten die Pfarrer an die rund 60 geladenen Gäste, die der Feier beiwohnten.

Über den sehr guten Besuch aus Politik, Wirtschaft und Forst freuten sich in ihren Festreden der Vorsitzende Anton Kraus und Geschäftsführer Hans-Jürgen Hofbaur. Lediglich die zwei Landtagsabgeordneten der CSU aus dem Gebiet der FBG fehlten, worüber sich Kraus enttäuscht zeigte. Den Weg nach Horgau gefunden hatten dagegen Max Deisenhofer (Grüne) und Fabian Mehring (FW), die beide kurze Grußworte sprachen.

Die Forstbetriebsgemeinschaft hat 1200 Mitglieder

Vor 50 Jahren von 24 Waldbesitzern gegründet, hat die Gemeinschaft heute 1200 Mitglieder, die rund 7000 Hektar ihr Eigentum nennen. Kraus warnte in diesem Zusammenhang die Politik und Naturschützer davor, die Waldbesitzer mit Vorschriften gesetzlich zu gängeln, die einer Enteignung gleichkämen. Deshalb entschied sich die FBG Augsburg-Nord, jetzt ein eigenes Bürogebäude zu errichten, in dem nicht nur Holz der Mitglieder vermarktet wird, sondern auch Schulungen und Lehrgänge für den Waldumbau wegen der Klimakrise veranstaltet werden.

Auch die Dienstleistungen der Gemeinschaft haben und werden sich weiter verändern, so Geschäftsführer Hofbaur, denn wer hätte noch vor Jahren daran gedacht, dass eine FBG sich um die Energie kümmert. Heute werden Hackschnitzel für Fernwärme genauso vermittelt wie Brennholz für den privaten Verbraucher.

"Wir sind stolz, eine FBG Augsburg-Nord in unseren Gemeindegrenzen zu haben", so Horgaus Bürgermeister Thomas Hafner. Holz sei der wichtigste Rohstoff, den wir in unserer Region haben, und so soll es auch in Zukunft bleiben. Der Stellvertreter des Landrats, Hubert Kraus, der von einem Bauernhof mit Wald in Auerbach stammt, wies darauf hin, dass das 50. Jubiläum der FBG mit dem 50. Geburtstag des Landkreises Augsburg zusammenfalle.

Lesen Sie dazu auch

Gruppenbild mit einer Hoheit: Im Glanze einer Waldkönigin sonnen sich auch gerne Landräte, Bürgermeister und Vorstände: (von links) Thomas Hafner, Anton Kraus, Antonia Hegele, Bernhard Uhl und Hubert Kraus, Foto: Johann Kohler

Für einen buchstäblich glänzenden Abschluss der Veranstaltung sorgte die im Juli gekrönte bayerische Waldkönigin Antonia Hegele. Sie hatte fast ein Heimspiel, denn die vom Bayerischen Waldbesitzerverband gewählte Regentin wohnt im benachbarten Altenmünster. In ihrem Grußwort spürten die Zuhörer, dass sie nicht nur regieren kann, sondern als einzige Forstwirtin mit Meisterprüfung in Bayern ihr Handwerk versteht. Das verstanden auch die Rothtaler Musikanten, die die Feier musikalisch umrahmten.

Tag der offenen Tür mit Oldtimershow

Mit einem Tag der „offenen Tür“ am Sonntag klangen die Festtage aus. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sparten nicht mit Lob für den Neubau und informierten sich in der Ausstellung zum Thema Wald und Holz, die der forstwirtschaftliche Berater des AELF, Thomas Miehler, zusammen mit der Parkschule zusammengestellt hatte. Ebenfalls auf großes Interesse stieß die Oldtimerschau mit alten Schleppern, diese hatten die Oldtimerfreunde Horgau organisiert.