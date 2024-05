Gemeinde befasst sich mit Bauanträgen

Bei der kommenden Sitzung des Gemeinderats in Horgau stehen verschiedene Bauanträge auf der Tagesordnung. Unter anderem geht es um einen Antrag auf Gehwegabsenkung in Auerbach. Die öffentliche Sitzung beginnt am Donnerstag, 6. Juni, um 20 Uhr im Pfarrheim St. Martin, Martinsplatz 3. (AZ)