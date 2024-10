Das jüngst in Dinkelscherben gegründete „Bündnis Wasser und Natur - Bayern 2024“ ist Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung in Horgau. Diese beginnt am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Martin. Weitere Themen sind die Grundsteuer 2025, ein Antrag auf Verlegung der Bushaltestelle für Grundschüler im Biburger Weg 4 und Baunträge. (AZ)