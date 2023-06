Horgau/Gersthofen

vor 47 Min.

Einbrüche im Landkreis: Nach Jahren auf der Flucht landet der Dieb vor Gericht

Plus Eine Bande bricht in Freibäder, Tennisheime oder Büroräume ein, unter anderem in Horgau und Gersthofen. Mehr als sechs Jahre später wird einer der Diebe in Dänemark gefasst.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Fette Beute ist in den meisten Fällen nicht zu holen. Mal sind es wenige hundert Euro Bargeld, Mal gar nichts, dann immerhin Zigaretten, die sich auf dem Schwarzmarkt gut zu Geld machen lassen. Mit kleineren Einbrüchen bestreitet ein 41-jähriger Rumäne eine Zeit lang seinen Lebensunterhalt. Gemeinsam mit anderen ist er dazu auch im Augsburger Land unterwegs. Erst rund sieben Jahre nach den Taten landet der Mann vor Gericht. Dazwischen liegen Jahre auf der Flucht.

Angeklagter schließt sich einer Diebesbande an

Das Gericht geht davon aus, dass sich der Mann im Jahr 2016 einer Diebesbande anschließt. Die besteht laut Anklage aus mindestens vier Personen, die inzwischen allesamt gefasst wurden. Meist bricht einer der drei Männer in Büros oder Tennisheime ein, während eine Frau im Auto wartet. Es ist die damalige Lebensgefährtin des Angeklagten. Gemeinsam tourt die Bande unter anderem durch das Augsburger Land und begeht dort etliche Straftaten. Nachweisen kann die Polizei der Gruppe unter anderem mehrere Einbrüche in Horgau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen