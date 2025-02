Glasfaserausbau in Horgau: Schnelles Internet für mehrere Orstteile

Der schnelle Internetausbau in Horgau schreitet voran, allerdings nicht für alle Haushalte. Aktuell baut die Telekom das Glasfasernetz in der Gemeinde aus. Schon in wenigen Monaten stehen rund 300 Gebäuden Internetleitungen mit Gigabit-Geschwindigkeiten zu Verfügung.

Allerdings findet der Ausbau nicht, wie vom Unternehmen 1&1 mitgeteilt, in der gesamten Gemeinde statt, sondern insbesondere in den Ortsteilen Auerbach und Bieselbach sowie Lindgraben und An der Kohlstatt. Die Kosten übernimmt mithilfe der Breitbandförderung des Freistaats Bayern die Gemeinde Horgau.

Die Vermarktung der Hausanschlüsse ist bereits in vollem Gange. Kundinnen und Kunden können den Produktanbieter frei wählen. Wer sich bis zum Ausbauende für den Glasfaser‐Anschluss entscheidet, spart sich laut Bürgermeister Thomas Hafner Anschlusskosten von rund 800 Euro. Für die Grundstückeigentümer und Grundstückseigentümerinnen bliebe der Anschluss kostenfrei und ohne jegliche Verpflichtung. (AZ)