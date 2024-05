Gleitschirmflieger kommen jetzt mit Elektrowinde in die Luft

Die Gleitschirmflieger in Horgau gehen mit der Zeit und haben sich ein neues Gerät angeschafft.

Der Schleppbeauftragte Michael Bauer spielte aus dem Lautsprecher das Lied von Reinhard Mey "Über den Wolken..." Der Geländereferent des Deutschen Hängegleiterverbands (DHV), Björn Klaasen, stellte allerdings in seinem Grußwort fest, dass in Deutschland sowohl der Luftraum als auch der Flugbetrieb klaren Regelungen und Gesetzen unterliegt. Er sei froh, dass es Vereine wie Para-Air Augsburg gibt, die im Flachland einen Flugbetrieb für Drachen und Gleitschirme betreiben. So wird der Alpenraum entlastet und es werden die Fahrten ins Gebirge gespart.

Die Gleitschirmflieger in Horgau gehen mit der Zeit. Unter der Anleitung der Ingenieure Markus Schmidt (Schmidt Instruments) und Andreas Friesinger (Elektronik) bauten einige Mitglieder in der Halle von Energie Bruno Platzer eine neue Winde für den Gleitschirmstart. Nachdem der Trend immer mehr zur Elektromobilität geht, wurden auch hier modernste Elektromotoren und Komponenten mit Ionen-Akkus verbaut. Die elektronische Steuerung hat auch beim Schleppvorgang mehr Vorzüge und die Umwelt profitiert von weniger Lärm und Abgasen.

Pfarrer Reinfried Rimmel weihte die Schleppwinde ein und wünschte den Piloten Gottes Segen und unfallfreie Flüge. Bürgermeister Thomas Hafner lobte den Verein und bezeichnete den Flugbetrieb im Rothtal als Aushändeschild und Attraktion der Gemeinde Horgau. So beteiligten sich die Vereinsmitglieder regelmäßig bei Flursäuberungsaktionen. Vorstand Bernhard Tochtermann bedankte sich bei den Sponsoren.