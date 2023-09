Horgau

Grundwasserabsenkung in Auerbach sorgt weiter für Aufregung

Plus Seit Jahren ist der Fall bekannt. An Gebäuden gibt es Schäden. Wegen fehlender Zuständigkeit kann die Gemeinde aber kaum den Bürgern helfen.

Seit über drei Jahren beklagen sich Bewohner in Auerbach, dass ein Bauträger das Grundwasser absenke und permanent in den Döllenbach einleite. Die negativen Folgen nehmen große Ausmaße an. Es wurde festgestellt, dass es zu gravierenden Schäden an Gebäuden gekommen ist. Bürgermeister Thomas Hafner hat nun von einem Rechtsanwalt eine Einschätzung der Angelegenheit eingeholt, wie er auf der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete. Denn bisher ist nicht klar, wer (Wasserwirtschaftsamt, Landratsamt oder Bauträger) in dieser Angelegenheit die Verantwortung trägt. Das Wasserwirtschaftsamt hat bisher weder ein Gutachten noch eine Stellungnahme abgegeben. Ein früheres Gutachten vom Bauträger wurde als unzureichend beurteilt.

Laut Rechtsanwalt kann die Gemeinde aus eigener Rechtsposition die Einleitung des Grundwassers nicht verbieten, so der Bürgermeister. Die Gemeinde könne letztlich nur als Anwalt der betroffenen Bürger fungieren. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sollen sich erneut an das Landratsamt Augsburg wenden. Gleichzeitig soll die Gemeinde Akteneinsicht in das laufende Verfahren beantragen, um den aktuellen Stand zu erfahren. Das geologische Gutachten des Bauherrn und – sofern vorhanden – die zugehörige Stellungnahme sowie das Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes sollen dem Anwalt vorgelegt werden.

