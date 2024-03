Horgau

18:00 Uhr

Grundwasserabsenkung in Horgau: Immer noch ein ungelöstes Problem

Plus Weil das Grundwasser in einem Baugebiet in Auerbach abgesenkt wurde, fürchten Nachbarn um ihr Eigentum. Nun gibt es ein Gutachten vom Wasserwirtschaftsamt.

Von Michaela Krämer

Seit Jahren ist die Grundwasserabsenkung in Auerbach Thema. Das Problem sei nicht nur, dass der Bauträger das Grundwasser absenke und permanent in den Döllenbach einleite, sondern dass bei einem Bewohner der Wasserspiegel im Hauptbrunnen bereits so weit abgesunken ist, dass dadurch Schäden am Gebäude befürchtet werden. Wie geht es weiter?

Das steht im Gutachten des Wasserwirtschaftsamts

In einem Gutachten vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, das nun beim Bürgermeister Thomas Hafner eingegangen war, hieß es, dass es bei der Einleitung in den Döllenbach nichts zu beanstanden gebe. Die Grundwasserabsenkung sei so gering, dass sie unbedeutend ist. Als die Zuschauer im Gemeinderat das hörten, war lautes Gelächter zu hören. Im Gutachten wird das Hauptaugenmerk auf den Döllenbach gelegt. Das Problem: Die Gemeinde Horgau ist für die Gewässer dritter Ordnung, zu dem auch der Döllenbach gehört, unterhaltspflichtig. „Wir können für den Döllenbach allerdings keine Schädigung herleiten, wenn sauberes Wasser eingeleitet wird“, so Hafner. Das Hauptproblem sei die nicht notwendige Grundwasserabsenkung.

