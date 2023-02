Horgau-Auerbach

Die Hausarztpraxis in Auerbach schließt überraschend

Die Allgemeinarztpraxis in Auerbach ist wegen Personalmangels geschlossen.

Plus Die Fachärztin für Allgemeinmedizin beendet ihre Arbeit in der Praxis in der Ulmer Straße. Bürgermeister Hafner ist besorgt. Die Patienten suchen dringend einen neuen Hausarzt.

Für die meisten Horgauer kam die Nachricht überraschend: Die Hausarztpraxis im Ortsteil Auerbach ist seit Kurzem geschlossen. Allgemeinmedizinerin Dr. Lucia Alexandra Tarliu gibt die ärztliche Versorgung der Patienten in der Ulmer Straße damit endgültig ab. Der Grund dafür sei fehlendes Personal, wie die Ärztin auf ihrem Anrufbeantworter erklärt. Die Gemeinde sucht nun händeringend nach einem Nachfolger.

