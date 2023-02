Horgau

18:00 Uhr

Haushalt 2023: Das Geld sitzt in Horgau nicht mehr locker

Die Gemeinde Horgau hat ihren Haushalt für 2023 aufgestellt. Weil eine Menge Investitionen anstehen, sitzt das Geld dort nicht mehr so locker wie früher.

Plus Ein neues Rathaus, mehr Platz fürs Gewerbe, Sanierung von Kanälen - in Horgau stehen einige Großprojekte an. Dabei ist die Finanzlage der Gemeinde tendenziell angespannt.

Die Kassen der Kommunen im Augsburger Land sind sehr unterschiedlich gefüllt. Die einen haben dank großer Unternehmen und steuerkräftiger Einwohner mehr, andere müssen hohe Kredite aufnehmen, um ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen. Horgau zählte in den vergangenen Jahren tendenziell zu einer der wohlhabenderen Gemeinden. Doch schon im vergangenen Jahr sagte Bürgermeister Thomas Hafner: "Die fetten Jahre sind vorbei." Der Trend setzt sich fort.

