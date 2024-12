Heftige Diskussion um den Haushaltsplan 2025 in Horgau

Der Konflikt um das Prozedere der Haushaltsaufstellung im Gemeinderat ging auch in dieser Sitzung des Gemeinderates in Horgau weiter. Bereits im Haushalt 2024 sei die Offene Ganztagsschule wie auch der Neubau eines Rathauses eingeplant, sagte Bürgermeister Thomas Hafner auf Nachfrage von Günter Sasse (Bündnis Umwelt). „Die damals kalkulierten Kosten für das Rathaus werden nach wie vor eingehalten. An der Planung hat sich nicht allzu viel verändert.“ Zur Offenen Ganztagsschule sagte Hafner, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich sei, über die Kosten zu sprechen, weil noch gar nicht klar sei, ob eine Mittagsbetreuung oder ein Hort gebaut werden soll.

