Horgau

vor 16 Min.

Herbstkonzert ersetzt die weihnachtlichen Klänge

Plus Diesmal wollten sich die Rothtaler Musikanten ihren großen Auftritt nicht von der Pandemie vermasseln lassen. Das führte zu einer echten Premiere.

Artikel anhören Shape

Geschafft: Zweimal waren die Rothtaler Musikanten mit Anläufen für ihr alljährliches Weihnachtskonzert an den Corona-Bestimmungen gescheitert. In diesem Jahr gelang es, möglichen Beschränkungen zuvorzukommen. Beim Herbstkonzert - eine Premiere in der über 50-jährigen Vereinsgeschichte - kamen die Freunde der Blasmusik in der Rothtalhalle auf ihre Kosten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen