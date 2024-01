Horgau braucht dringend mehr Platz für die Schulkinder

In Horgau könnten bald zwei Grundschulklassen pro Jahr eingeschult werden. Dann droht eine eklatante Raumnot. Der Gemeinderat sucht händeringend nach Lösungen.

Die Kinder brauchen mehr Platz in Horgau. Die Gemeinde verfügt zwar über eine Ganztagsbetreuung in der Mittagsbetreuung, kombiniert mit der offenen Ganztagsschule. Allerdings wird es in den nächsten fünf Jahren eine eklatante Raumnot geben. Das hat jetzt auch den Gemeinderat beschäftigt. Laut Geburtsprognosen könnten bald jedes Jahr zwei Klassen an die Grundschule kommen, sofern es keine gravierenden Änderungen gibt.

Vier Jahrgänge sollen auf acht Klassen anwachsen, allerdings sind im Schulhaus nur sechs Klassenzimmer vorhanden. Als Notlösung könnte ein Gruppenraum als weiteres Klassenzimmer dienen. Bürgermeister Thomas Hafner erklärte: "Damit wäre allerdings das Ende der Fahnenstange erreicht".

Die Mittagsbetreuung in Horgau soll ausziehen

Die Gemeinde Horgau muss sich Gedanken darüber machen, wie die Organisation künftig funktionieren kann. Zum einen braucht die Schule Gruppenräume für die verschiedenen Wünsche. Da wären beispielsweise unterschiedliche Religionsunterrichte oder getrennte Gruppen für leistungsschwache und leistungsstarke Schüler. Zum anderen ist auch noch die Musikschule dort untergebracht. "Alles in allem ist es zu beengt", erklärte der Bürgermeister.

Die Mittagsbetreuung müsse deshalb ausziehen, um die beiden großen Räume der Grundschule zur Verfügung stellen zu können. Doch wohin mit den Kindern? Die Zeit drängt, so Hafner. "Wir können nicht wieder ein Jahr warten." Sein Vorschlag wäre, eine Machbarkeitsstudie anfertigen zu lassen, wo einhundert Kinder, also vier Gruppen à 25 Kinder, in der Nähe der Schule am besten unterrichtet werden können. Denn viele Möglichkeiten gibt es in der Gemeinde nicht.

Wo könnte Platz für die Kinder geschaffen werden?

Denkbar wäre das Gebäude am Martinsplatz 6, der Parkplatz an der Hauptstraße, der Pfarrgarten oder auch der Bereich des Schulgartens. "Was erwarten wir von der Machbarkeitsstudie?", fragte Alexander Kohler (CSU). Seine Meinung war, dass sich die Gemeinde dieses Geld durchaus sparen könne, um stattdessen gleich in die Vorplanung zu gehen.

"Wie sieht es mit dem Kindergarten aus?", wollte Peter Steppich (FW) wissen. "Niemand weiß, wie sich Horgau in den nächsten Jahren entwickelt. Momentan sind wir safe", sagte der Bürgermeister. Welche Betreuungsformen möglich wären, müsse erst erfragt werden. Eine Kombination zwischen Kindergarten und Ganztagskinderbetreuung wäre ein Beispiel. Auch die Zuschusssituation sei unklar, berichtete Hafner auf Nachfrage von Martin Trautwein (SPD).

Die Beschlussfassung ging dahingehend, dass Bürgermeister Thomas Hafner drei Angebote zur Vorstudie einholen lässt, um von der räumlichen und finanziellen Größenordnung eine Vorstellung zu bekommen. Die Gemeinderäte wünschten auch, dass die in Frage kommenden Architekten gute Referenzen und einige Erfahrungen für solche Einrichtungen vorlegen können.