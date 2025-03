Horgau hält an Windkraftplänen fest

Die Windkraft ist momentan das zentrale Thema in den Holzwinkel-Gemeinden. Bis 2028 haben die Bundesländer die Verpflichtung, 1,8 Prozent ihrer Fläche als Vorranggebiete für Windkraft auszuweisen. Drei Vorranggebiete sind in Horgau im Regionalplan festgelegt: Westlich von Streitheim entlang der Autobahn, Horgauergreut (Pfannenberg) südlich der Autobahn sowie am „Dreiländereck“ Kutzenhausen, Dinkelscherben, Horgau. Im Gemeinderat wurden diese drei Gebiete diskutiert.

