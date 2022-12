Horgau ringt um den richtigen Platz für Windräder

Plus Horgau will selbst entscheiden, wo ein Windrad gebaut wird. Deshalb müssen jetzt Flächen ausgewiesen werden. Auch Vereinszuschüsse haben den Gemeinderat beschäftigt.

Zum Ausbau der Windkraft sind neue Gesetze auf den Weg gebracht worden. Horgau will jedoch auch weiterhin darüber entscheiden können, wo im Gemeindegebiet Windräder gebaut werden dürfen. Das Thema stand nun bei der letzten Sitzung vor der Weihnachtspause auf der Tagesordnung im Gemeinderat. Außerdem ging es um Vereinszuschüsse und um den Bebauungsplan "Südlich der Augsburger Straße".