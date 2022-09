Horgau

vor 33 Min.

Horgau soll einen neuen Getränkemarkt bekommen

In der Augsburger Straße in Horgau soll ein neuer Getränkemarkt entstehen.

Plus Für einen neuen Getränkemarkt in der Augsburger Straße muss der Bebauungsplan geändert werden. Denn in dem Gebäude ist noch weit mehr geplant. Das sind die Pläne.

Von Michaela Krämer

In der Augsburger Straße in Horgau befindet sich ein Netto, ein Edeka und auch der Dorfladen ist Herzstück. Nun soll auch noch ein neuer Getränkemarkt kommen. Um den ging es bei der jüngsten Sitzung im Gemeinderat. Denn für den Bebauungsplan des Supermarktes in der Augsburger Straße 12 wurde in der Vergangenheit ein "Sondergebiet Einzelhandel" ausgewiesen. "Jetzt möchte der Grundstückseigentümer auf diesem Grundstück noch einen Getränkemarkt errichten", sagte Bürgermeister Thomas Hafner.

