Horgau

vor 48 Min.

Horgau soll einen Wald für Beerdigungen bekommen

Plus Zwei Waldbesitzer würden gerne einen solchen Wald als letzte Ruhestätte in Horgau anlegen. Noch sind aber nicht alle mit dem Standort zufrieden.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Bestattungen in Wäldern werden immer beliebter. Nun überlegen auch zwei Privatwaldbesitzer einen solchen 20 Hektar großen Wald als letzte Ruhestätte zu errichten. Er soll südlich von Horgau zwischen Bieselbach und Schlossstraße angelegt werden. Mit der Firma Friedwald sowie mit den Waldbesitzern wurden bereits Gespräche geführt.

Der Bauausschuss Horgau hat jedoch erhebliche Bedenken aufgrund des zusätzlich anfallenden Verkehrs angemeldet. Dabei geht es um die Zufahrt in den Wald. Von Westen kommende Autos fahren über Bieselbach an der Deponie vorbei. Die von Osten kommenden Besucher fahren durch Horgau durch. Geht man von fünf Beerdigungen pro Woche aus, wären das etwa 250 Beerdigungen im Jahr. Unklar bleibt, wer für die Verkehrssicherheit und wer für den Winterdienst sorgen würde. Auch die Jagdgenossenschaft wäre nicht einverstanden, wenn hier ständig Autos durch den Wald fahren, wie es in der Gemeinderatssitzung hieß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen