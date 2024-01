Horgau

11:13 Uhr

Horgau verschiebt Pläne für eine kommunale Wärmeplanung

Plus Die Gemeinde Horgau will das Thema kommunale Wärmeplanung erst 2025 angehen. Das hat seine Gründe.

Von Michaela Krämer

Bis Mitte 2028 müssen Gemeinden ein Konzept vorgelegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen. So steht es im Gebäudeenergie- und Wärmeplanungsgesetz, das in diesem Jahr in Kraft getreten ist. Der Horgauer Bürgermeister Thomas Hafner ist momentan kein großer Befürworter und möchte das Jahr 2024 erst einmal verstreichen lassen, um zu schauen, wohin der Weg führt.

Seine Begründung: Zum einen würden durch einen beauftragten Planer der Gemeinde nur Kosten entstehen, zum anderen sollen mit der Holzenergie Regio, die das Hackschnitzel-Heizkraftwerk errichtet hat, Gespräche geführt werden, ob es noch ein weiteres Heizkraftwerk geben könnte.

