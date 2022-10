Horgau will auf Windkraft und Photovoltaik setzen

Plus In Horgau sollen verstärkt erneuerbare Energien genutzt werden. Auch Windkraftanlagen sind nun wieder Thema im Gemeinderat.

"Momentan haben wir neben der Klimakrise auch eine Energiekrise", sagte Bürgermeister Thomas Hafner. Deshalb müsse sich auch die Gemeinde Horgau überlegen, wie sie aktuell neben Einsparungen wie mittels LED-Lampen, Straßenbeleuchtungszeiten oder Heizungsregelungen auf der Erzeugerseite einen Beitrag leisten könne. Aus diesem Grund stellte der Bürgermeister das neue Solarflächen- und Gründachpotentialkataster des Landkreises vor.