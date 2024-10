Horgau will die Kanäle für Starkregen rüsten

Zunehmende Starkregenereignisse führen zu Hochwasser, Überflutungen, Überschwemmungen und verursachen hohe Schäden. Vielerorts werden deshalb Maßnahmen ergriffen, um in diesen Situationen mögliche Schäden zu vermeiden oder zu verringern. So will auch die Gemeinde Horgau Vorsorge treffen und nimmt deshalb Verbesserungen an ihrem Kanalnetz vor. Was geplant und was bereits fertiggestellt ist, darüber informierte Christian Hanke vom Ingenieurbüro Steinbacher Consult in einer ausführlichen Präsentation in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Josef Thiergärtner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Horgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regenrückhaltebecken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis