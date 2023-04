Horgau

Horgau will die Roth aufwerten

Plus Um den Zustand des kleinen Flusses zu verbessern, will die Gemeinde jetzt an mehreren Stellen aktiv werden. Auch am Reichenbachgraben soll sich einiges verändern.

Von Michaela Krämer

Wie aus der Rothwiese in eine ökologische Ausgleichsfläche werden kann, erklärten Projektleiter und Fachplaner Thomas Lechner vom Ingenieurbüro für Umweltsicherung (IBF), Bernhard Bacherle, sowie Fabian Rösch vom Amt für Ländliche Entwicklung jetzt in der Gemeinderatssitzung in Horgau. Einiges ist bereits geschehen, damit der Rothsee in Zusmarshausen nicht an Verschlammung erstickt.

Nachdem an der Gemeindegrenze zwischen Kutzenhausen und Horgau ein Rückhaltedamm errichtet wurde, ist jetzt der Fokus auf die Bäche gelegt, die in die Roth münden. Am Reichenbach wurde ein Erdbecken angelegt, das überschüssiges Wasser auffangen soll. Mit diesen Maßnahmen wolle man die Fließgeschwindigkeit deutlich reduzieren, sagte Lechner. Als weitere Maßnahme wurde nördlich von Auerbach der zum Teil verrohrte Quellbach wieder offengelegt. Der Experte freute sich, dass damit ein Lebensraum für seltene Organismen in Wasserquellen geschaffen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

