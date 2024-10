Wenig zufriedenstellend sei das Angebot für Jugendliche in der Gemeinde Horgau, erklärte eine Horgauer Bürgerin vor Kurzem in einem Antrag an die Gemeinde. Sie wünscht sich einen betreuten Jugendtreff mit einem Sozialarbeiter für ihren Nachwuchs und die Jugendlichen im Ort.

