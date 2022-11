Horgau

Horgau zeichnet seine Sportskanonen aus

Plus Für Horgaus Bürgermeister sind sie die "Sympathieträger der Gemeinde". Mehr als 100 Sportlerinnen und Sportler werden geehrt.

Die Freude über die erste Präsenzveranstaltung nach zwei Jahren Corona-Pause, war den 114 Sportlern bei der Sportlerehrung der Gemeinde Horgau sichtlich anzumerken. In ihren Landkreispokalsieger-T-Shirts betrat die B-Jugendmannschaft der SG Dinkelscherben/Horgau/Auerbach ebenso stolz die Bühne in der Rothtalhalle, wie die in weißen Hemden top gekleidete männliche U18 Leichtathletikmannschaft der SpVgg Auerbach/Streitheim. Sie, wie auch die anderen Geehrten, erhielten von Bürgermeister Thomas Hafner und seiner „Sportministerin“ Annelies Lang, die begehrte Urkunde und das Sportabzeichen der Gemeinde.

