Horgauer Familien erfolgreich beim Deutschen Sportabzeichen 2024

Bei der SpVgg Auerbach/Streitheim sind heuer 110 Deutsche Sportabzeichen durch die Prüfer Michael Wagner, Fritz Wenzl und Engelbert Kohler abgenommen worden. Davon waren 49 Erwachsene und 61 Schüler und Jugendliche, die sich in den leichtathletischen Disziplinen, beim Radfahren, beim Seilspringen und im Schwimmen beweisen mussten. Alle Teilnehmer wurden bei einer gemeinsamen Feier mit einer Urkunde und Abzeichen geehrt. Die besten Leistungen erzielte Maximilian Scheich im Hochsprung mit 1,76 m, Marcus Strehler war im Standweitsprung mit 2,64 m und im Seilspringen mit 1527 Durchschlägen sehr erfolgreich. Bei den Jugendlichen sind die 800 m in 2:14 min von Tauber Maximilian und dem 12 jährigen Gabriel Mittelbach in 2:22 min, sowie die 10 km Radfahren von Leon Milz in 19min und 12 sec Spitzenklasse.

Die jüngsten Teilnehmer waren Merle Huber und Tina Ley mit 6 Jahren, die ältesten Teilnehmer Barbara Wolf und Gaby Moser

mit über 80 Jahren. Die sportlichste Familie aus Horgau war Familie Huber mit Mama Stephanie, Papa Michael, Maja, Ben und Merle, gefolgt von Familie Blatz Katharina mit ihren Söhnen Franz, Leopold und Wendelin, sowie Familie Strehler mit den Eltern Angelika und Marcus, Töchtern Hannah und Lena, Mama Zimmer Bianca mit Kindern Maya, Jakob und Anna. Sogar drei Generationen konnten erfolgreich die goldene Abzeichen erwerben bei der Familie Wenzl, Opa Fritz, Tochter Claudia Milz mit den

Kindern Leon, Alexander und Lisa. 2 Generationen waren bei der Familie Zircher am Start: Opa Peter mit den Enkeln Samuel, Sara und Tina. Auf dem Foto sind die Prüfer Michael Wagner, Fritz Wenzl, Engelbert Kohler und die Übungsleiter Albert Vogg, Roland Stiastny, sowie die erfolgreichsten Familien aus Horgau und Umgebung. Engelbert Kohler