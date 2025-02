Horgauer können von schnellem Internet profitieren

Der schnelle Internetausbau in Horgau kommt voran. Das Unternehmen 1&1 stellt ab sofort in der Gemeinde Hausanschlüsse mit Gigabit-Geschwindigkeiten bereit. Circa 1200 Haushalte könnten in wenigen Monaten davon profitieren und neu an das Glasfaser-Netz angeschlossen werden, teilt 1&1 mit. Die Baukosten für jeden Anschluss von rund 800 Euro trage das Unternehmen selbst. Diese Option bestehe übrigens auch für Mietobjekte. 1&1 kümmere sich, sofern notwendig, auch automatisch um die Eigentümer-Zustimmung. Was die Tarifwahl betrifft, seien die Nutzer aber nicht an das Unternehmen, welches den Glasfaserausbau vorantreibt gebunden. Sie könnten sich frei für einen der verfügbaren Anbieter, darunter auch 1&1, entscheiden. Wer Interesse hat, kann ein persönliches Beratungsgespräch buchen. Weitere Informationen zum Glasfaserausbau für Horgauer Anwohnerinnen und Anwohner gibt es telefonisch unter 0721/9609694 oder auf 1und1.de/glasfaser online. Auf der Website des Unternehmens kann man selbst testen, ob man mit Glasfaser versorgt werden kann. Dazu gibt man in einem Verfügbarkeitscheck seinen Wohnort, seine Postleitzahl, Straße und Hausnummer ein. (AZ)