Brand in Horgauergreut: In einer Scheune brach Feuer aus

Etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren rücken am Mittwochabend zu einem Brand in Horgauergreut aus. Vermutlich entzündete sich ein Lappen in einer Werkstatt.

Am Donnerstagmorgen ist vom Großeinsatz der Feuerwehren nichts mehr zu spüren. Das Gebäude sieht von der Straße aus unversehrt aus, von Geruch nach Verkohltem in der Luft fehlt jede Spur. Ein Anwohner erzählt, er kam gerade nach Hause, als der Feuerwehreinsatz lief. Voll sei es in der Straße gewesen. Eine Anwohnerin hingegen hat von dem Brand gar nichts mitbekommen.

Am Mittwochabend rückten zu einem Brand etwa 100 Feuerwehrleute der umliegenden Feuerwehren aus. Wie die Polizei berichtet, geriet am Mittwoch gegen 22.15 Uhr eine Scheune im Horgauer Ortsteil Horgauergreut in Brand. In einem Schuppen wurden dort im Laufe des Tages Schweißarbeiten durchgeführt. Vermutlich entzündeten sich im Verlauf des Abends in der Werkstatt abgelegte Lappen, in welche glühende Schweißperlen gefallen sind, heißt es im Bericht der Polizei. Die Folge: ein Großbrand in der Werkstatt.

Feuerwehren haben Brand in Horgauergreut schnell unter Kontrolle

Die Feuerwehren von Horgauergreut, Horgau, Zusmarshausen, Auerbach, Streitheim, Agawang, Biburg und Adelsried bekamen den Brand schnell in den Griff. Zudem waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie die Polizei vor Ort. Letztlich entstand nur leichter Sachschaden an den Werkzeugen und der Wand- bzw. Deckenverkleidung. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Als Einsatzleiter war Sebastian Matt, Kommandant der Feuerwehr aus Horgauergreut, vor Ort. Er sagt am Tag nach dem Brand: "Es war zum Glück weniger schlimm als zunächst angenommen." Das Feuer sei auf einen etwa drei auf drei Meter großen Raum begrenzt gewesen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute konnte schlimmeres verhindert werden. (jly, kinp)